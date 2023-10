F1, GP dos EUA, Max Verstappen: “Vitória acabou por ser mais difícil” | AutoSport

50ª vitória para Max Verstappen que largou de sexto lugar, terminando com a tradição que dizia que o vencedor no Circuito das Américas largava sempre da primeira linha da grelha. Mas não foi um passeio para Verstappen. McLaren (Lando Norris) e Mercedes (Lewis Hamilton) foram adversárias à altura, apesar de faltar ainda algum ritmo a ambas as equipas. Tentaram complicar as contas da Red Bull pela estratégia, mas a força de Verstappen e do RB19 foi por demais evidente. No final da corrida, Verstappen mostrou feliz pelo triunfo, mas realçou as dificuldades que encontrou ao longo da prova:

“A vitória acabou por ser mais difícil, e começou logo pela posição de largada. Senti dificuldades com os travões durante toda a corrida, falhei alguns pontos de travagem, não consegui ter as mesmas sensações de ontem e complicou muito a minha tarefa. A prova foi o final, que foi muito renhido, mais ainda com os retardatários e os pneus a claudicarem. Demoramos um pouco a chegar as primeiras posições, pois tivemos de gerir pneus e gerir o problema de travões. É incrível conseguir a minha 50ª vitória aqui, muito orgulhos desse feito e vamos continuar a tentar conquistar mais”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA