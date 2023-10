F1, GP dos EUA, Max Verstappen: “Última volta não foi boa, mas conseguimos a pole” | AutoSport

Max Verstappen conseguiu “vingar” o resultado da qualificação de ontem, conquistando a pole para a corrida Sprint de hoje. O piloto da Red Bull dominou a qualificação, mas as distâncias foram curtas, com Charles Leclerc a ficar a 0.055 seg. e Lewis Hamilton a 0.069 seg. Versatappen não ficou muito contente com a sua volta final, mas conseguiu ainda assim a pole. Para esta tarde, a Sprint irá exigir uma boa gestão dos pneus para chegar ao fim com um bom resultado:

“Na qualificação fomos bastante competitivos, a última volta não foi especialmente boa, mas conseguimos a pole ainda assim, pelo que o carro está a trabalhar bem. Vai ser uma tarde entusiasmante com carros diferentes próximos uns dos outros e, como tal, não sabemos o que vai acontecer na corrida Sprint. Creio que o nosso ritmo de corrida é bom, mas esta pista é sempre exigente. A gestão dos pneus é sempre importante, porque temos muito desgaste nas curvas de alta velocidade e depois temos de lidar com as curvas mais lentas, onde precisamos de tração. Não vão ser 19 voltas a fundo”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA