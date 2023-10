F1, GP dos EUA, Max Verstappen: “Tentei maximizar a curva e errei” | AutoSport

Max Verstappen reconheceu o seu erro na última volta da Q3, na qualificação para o GP dos EUA. O piloto da Red Bull admitiu que o primeiro erro na Curva 1 o obrigou a forçar no resto da volta e que na curva 19 arriscou e falhou por pouco. Além de reconhecer o erro, Verstappen acredita que a corrida pode ainda dar um resultado positivo:

“Eu sabia que na Curva 19 ia ser complicado. Tive um pequeno erro na Curva 1, por isso tive de me esforçar muito no resto da volta. São margens muito pequenas. Nem sequer tive subviragem; apenas tentei maximizar a curva e errei São margens muito pequenas quando estamos a ir ao limite. É pena, mas faz sentido. Provavelmente não é o ideal, mas também já comecei mais atrás e se tiveres um bom ritmo, vais avançar”, disse. “Vou estar atento, mas claro que primeiro temos o dia de amanhã – o dia do Sprint – e vamos ver como corre. Queremos ganhar, por isso, hoje não foi o ideal, mas é uma corrida longa e há muitas coisas que podemos fazer melhor e divertirmo-nos um pouco.”