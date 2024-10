F1 GP dos EUA, Max Verstappen: “Nunca tive ritmo para atacar”

A corrida da Red Bull foi uma desilusão. O bom ritmo na qualificação deixava antever uma corrida forte da Red Bull, mas uma curva 1 atribulada e um ritmo que acabou por não ser o melhor ditou o terceiro lugar final de Max Verstappen.

O campeão ainda teve de se defender dos ataques de Lando Norris, com mestria, aguentando o terceiro lugar até perto do. Com os comissários a darem como ilegal a manobra de ultrapassagem de Norris, Verstappen regressou ao terceiro lugar e festejou o pódio, numa corrida dura:

“Foi uma corrida bastante difícil. Nunca tive ritmo para atacar. Tivemos muita subviragem, com dificuldades na travagem, o que tornou a defesa bastante difícil. Sempre que alguém tentava uma manobra, eu não conseguia travar tão tarde. Foi uma batalha difícil. Tentei tudo o que pude para o manter atrás. No final, estar no pódio é um ótimo resultado.”

Sobre a manobra de Norris na Curva 12, que foi penalizada:

“Tenho a minha opinião, mas não preciso de a dizer aqui. Deixo que os comissários de pista façam o que têm a fazer. Para nós, foi uma corrida em que aprendemos muito e vamos analisar isso.”