F1, GP dos EUA, Lewis Hamilton: “Foi muito difícil recompor-me depois da última corrida” | AutoSport

Lewis Hamilton compensou a equipa, depois do erro no Catar. O piloto britânico esteve muito bem durante todo o fim de semana, numa pista que aprecia particularmente. Na corrida, beneficiou das atualizações do carro, que conseguiu explorar da melhor forma e da estratégia da equipa, que soube apostar bem (podia ter sido ainda melhor). No final, acabou a pressionar Verstappen e a vitória não ficou muito longe. Hamilton mostrou-se feliz e grato pelo trabalho da equipa:

“Antes de mais, temos de dar os parabéns à Red Bull, que tem feito um trabalho incrível, com um grande domínio e Max tem sido impecável ao longo da época. Conseguimos aproximar-nos perto do fim, mas precisávamos de mais algumas voltas para o apanhar. A equipa fez um grande trabalho este fim de semana, com muito trabalho para trazer esta atualização. Foi muito difícil recompor-me depois da última corrida, primeiro com tudo o que se passa no mundo e depois do grande erro que cometi. Senti que desapontei a equipa e tive de enfrentar um processo profundo para me recompor. Voltei para lutar, senti-me bem e estou muito feliz com este resultado. Sempre gostei dos EUA, desde pequeno, sempre me senti bem recebido, e um país muito progressivo e estou grato pelo apoio que temos tido.”

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA