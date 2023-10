F1, GP dos EUA, Lewis Hamilton: “Esta pista é uma das minhas preferidas” | AutoSport

Lewis Hamilton dá-se bem com os ares de Austin. O piloto da Mercedes fez o terceiro tempo na qualificação, mas andou sempre na luta pela pole. As melhorias implementadas no monolugar dos Flechas de Prata parecem ter resultado e Hamilton reconheceu que estão agora um pouco mais próximos da frente. O #44 também afirmou que o Circuito das Américas é uma das suas pistas preferidas:

“Adoro estar aqui, adoro o país e esta pista é uma das preferidas dos pilotos e uma das minhas preferidas, a par de Silverstone. É um traçado lendário, desafiante, com muitos ressaltos. Tenho de agradecer a todos na fábrica, que têm feito um trabalho tremendo para melhorar o carro. Aproximámo-nos da frente neste fim de semana, algo que todos têm tentado e, por isso, reconheço e aprecio o trabalho que tem sido feito. Infelizmente ainda não foi o suficiente, mas vamos dar o nosso melhor amanhã”.