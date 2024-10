F1, GP dos EUA: Lando Norris vs Max Verstappen no arranque (mais uma vez)

Não é uma imagem nova nesta temporada 2024. Lando Norris vai largar da pole com Max Verstappen mas desta vez, o cenário é bastante diferente.

Lando Norris terá mais confiança na sua largada depois de ter mostrado evolução na largada para a corrida Sprint. No entanto, o favoritismo cai para o lado de Max Verstappen, com o seu RB20 a apresentar uma performance muito superior ao visto recentemente. Quem leva a melhor na largada? Se Verstappen fizer o habitual, poderemos ver o neerlandês escapar na frente para não ser mais incomodado. Se Lando Norris conseguir manter-se na frente, poderá tentar segurar o #33 e mudar a face da corrida, com os Ferrari à espreita.

A Ferrari mostrou um ritmo forte no Sprint, com Carlos Sainz a passar Norris na última volta, mas as batalhas entre os companheiros de equipa da Ferrari limitaram a sua capacidade de desafiar Verstappen.

Para a corrida de hoje , Sainz e Leclerc começam em terceiro e quarto, melhorando as suas posições em comparação com o Sprint. No início, poderão competir pela prioridade da equipa, mas ambos os pilotos estão preparados para desafiar fortemente os da frente, prometendo uma corrida emocionante entre a Ferrari, Norris e Verstappen, que, ainda assim, parece ser o grande favorito para esta corrida.