F1, GP dos EUA: Lando Norris voltou a brilhar | AutoSport

Lando Norris vinha a perder algum protagonismo para Oscar Piastri, o rookie que tem feito uma época de estreia espetacular, mas em Austin foi Norris a voltar a ser o centro das atenções.

A McLaren jogou diferente e no Treino Livre 1 em que poupou um conjunto de pneus macios, não fazendo qualquer simulação de qualificação no treino. Com isso, a equipa ganhou mais um conjunto de pneus para a qualificação, sabendo que teria hoje a Sprint Shootout onde um conjunto de pneus macios extra poderia dar jeito. Mas Lando Norris, com uma volta apagada na Q2 acabou por anular a vantagem que tinha. A McLaren até parecia nem ter argumentos para chegar aos primeiros lugares com Oscar Piastri e Lando Norris a andar na luta pelo top 10. A passagem à Q3 nunca pareceu em causa, mas a luta pela pole parecia algo longínqua. Mas na Q3, Lando Norris voltou a fazer magia. Uma volta muito boa valeu-lhe o segundo lugar. Já não é a primeira vez que o britânico faz disto, e o #4 já destacou na qualificação noutras ocasiões. Desta feita, voltou a fazê-lo em mais uma prova do seu grande talento. Não é por acaso que a Red Bull anda a “namorar” o piloto desde o início deste ano.

Norris tinha dito que a pista de Austin não se adequava muito às caraterísticas do monolugar da McLaren, mas resultado final acabou por mostrar algo diferente. Já Piastri não se destacou, mas com menos experiência nesta pista, optou mais uma vez por ir subindo o ritmo de forma gradual, sem se comprometer e sem cometer erros, numa abordagem madura.