F1, GP dos EUA, Lando Norris: “O ritmo no começo da prova foi muito forte” | AutoSport

Lando Norris foi eleito o melhor piloto do dia pelos fãs, depois de mais uma corrida em que ficou perto da vitória, sem conseguir triunfar. O arranque foi ótimo e Norris liderou as primeiras voltas da corrida, mostrando um ritmo forte. Mas o ritmo da Red Bull foi muito forte e a aposta nos pneus duros acabou por se revelar menos indicada. O stint com pneus médios acabou por ser ligeiramente melhor. No entanto, o grande problema foi a degradação dos pneus que não pôde ser gerida da melhor forma. Assim, o terceiro lugar foi um bom prémio de consolação para um piloto que já merecia ter uma vitória no seu nome:

“Quando estava na liderança da corrida, conseguir controlar o ritmo, mas não foi o suficiente hoje. Apesar disso, estou feliz, foi uma boa corrida da minha parte. Conhecíamos as dificuldades que íamos enfrentar, que era a degradação dos pneus, mas o ritmo nas primeiras dez voltas de cada stint, e o ritmo no começo da prova foi muito forte, só não consegui aguentar o suficiente. Estamos a chegar lá, estamos a progredir a cada fim de semana, só precisamos de mais alguns passos. Tentei defender-me, mas já não tinha pneus no fim, e bastou ver a velocidade a que eles se afastaram de mim. Tenho de olhar para a minha corrida, fiz o melhor que consegui, tentei gerir os pneus mais foi muito difícil hoje. Se a pista estivesse mais fria, teria sido mais indicado para nós. Mas estou muito feliz, a equipa fez um excelente trabalho, foi até melhor que o esperado para este fim de semana. Muito contente!”

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA