F1 GP dos EUA: Lando Norris faz a pole, incidente de Russell impede resposta de Verstappen

Lando Norris foi o homem mais rápido na qualificação para o GP dos EUA. Uma excelente volta na primeira tentativa da Q3 deu a pole ao homem da McLaren. Max Verstappen ficou com o segundo lugar, impedido de responder à volta de Norris devido a uma saída de pista de George Russell, que motivou o fim prematuro da qualificação. Carlos Sainz ficou com o terceiro lugar.

Verstappen parecia o principal favorito à pole hoje, com o Red Bull #33 a mostrar a forma do arranque da época. Liderou a Q1 e a Q2 e parecia lançado para a pole, mas a espetacular volta de Norris complicou a vida do neerlandês. Verstappen estava numa excelente volta, tendo conseguido o melhor primeiro setor, quando Russell saiu de pista, já nas últimas voltas lançadas do dia. Verstappen tinha margem para melhorar e parecia que ia conseguir, mas a saída de pista do Mercedes estragou os planos.

McLaren não estava a ter uma qualificação particularmente brilhante, mas Norris usou a sua velocidade para se colocar em posição privilegiada para amanhã. Já Carlos Sainz, consegue um bom terceiro lugar, que abre boas perspetivas para a corrida. Charles Leclerc e Oscar Piastri completaram o top 5. Nas restantes posições ficaram Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Sergio Pérez.

Q1

A qualificação para o GP dos EUA não teria qualquer ameaça de chuva, com 28,5 °C de temperatura do ar, 38,6 °C de temperatura de pista e 40% de humidade.

Ainda a luz verde não tinha aparecido na saída da via das boxes e já tínhamos “trânsito” para entrar na pista americana. Apesar do trabalho extra, com o eixo traseiro dos Sauber a não resistir à temperatura, os carros verdes estavam no arranque da Q1.

Alex Albon foi o primeiro a iniciar uma volta rápida, mas não concluiu a volta. Fernando Alonso assumiu a liderança, entrando no segundo 34, mas foi por pouco tempo, pois Lando Norris tirou quase meio segundo ao registo do espanhol. Sainz ficou a 0.075 seg. do seu ex-colega, com Oscar Piastri a ficar com o terceiro tempo, todos com pneus usados.

Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 33, tirando pouco mais de 0.3 seg. ao tempo de Lando Norris. Sérgio Pérez, com macios novos, fez o terceiro tempo, com Alex Albon logo atrás de si, com o quarto lugar, quando concluiu finalmente a sua volta. Nico Hülkenberg mostrava a sua excelente forma e entrava no segundo lugar, já com pneus novos. Os Mercedes não era muito rápidos, com George Russell em 10.º e Hamilton em 14.º.

Nas segundas tentativas, já com pneus macios novos, os tempos começavam a cair, de tal forma que Pierre Gasly chegou a liderar a tabela de tempos. Nesta fase, com seis minutos para o fim desta sessão, estavam na zona de eliminação os Mercedes, Zhou Guanyu, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda.

Leclerc tratou de mudar o cenário, e passou para o primeiro lugar, assegurando o lugar na Q2. Verstappen, a bater à porta do segundo 32, regressou ao topo da tabela. O drama surgiu a um minuto do fim da sessão, com Lewis Hamilton a não conseguir mais do que o 16º tempo, ficando eliminado na Q1. No final desta sessão ficaram de foram os dois Williams, os dois Sauber e Lewis Hamilton.

Max Verstappen, com o tempo de 1:33.046, seguido de Leclerc, Liam Lawson (excelente volta), George Russell e Pierre Gasly (boa sessão).

Q2

Os pilotos não demoraram muito tempo a voltar à ação, assim que foi permitida a entrada em pista, com vários pilotos a instalarem pneus usados para as primeiras tentativas. Max Verstappen (pneus usados) começou bem esta sessão, entrando no segundo 33 baixo, seguido de Gasly (pneus novos), Sainz (pneus usados) e Pérez (pneus novos). Lando Norris, com pneus novos, subiu ao primeiro lugar da tabela, e Piastri, também com pneus novos, ficou-se pelo terceiro lugar. A diferença de Norris para Verstappen era apenas de 0.2 segundos, tendo em conta a diferença entre pneus novos e usados.

A seis minutos do fim da sessão, estavam na zona de eliminação Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Charles Leclerc e Liam Lawson (sem qualquer volta completada, apenas interessado em dar o cone de aspiração ao seu colega de equipa).

Max Verstappen regressou ao primeiro lugar, tirando quase 0.3 seg. ao tempo de Norris, já com pneus novos. Carlos Sainz subiu o segundo lugar. No final da Q2, ficaram eliminados Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll e Liam Lawson. Verstappen ficou com o melhor tempo (1:32.584), seguido de Sainz, Norris, Leclerc e Pérez. Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Kevin Magnussen completavam o top 10 que iria disputar a Q3.

Q3

A hora das decisões chegava, com a pole a ser decidida na derradeira sessão do dia. Lando Norris entrou no segundo 32 na sua primeira tentativa, com Oscar Piastri a 0.6 seg. Carlos Sainz e Charles Leclerc intrometeram-se entre os homens da McLaren, mas a volta que interessava era a de Verstappen, que se ficou pelo segundo posto, a 0.031 seg. de Norris. A ordem depois das primeiras tentativas era Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Magnussen, Pérez (volta apagada por exceder limites de pista) e Alonso (ainda sem volt completada).

Max Verstappen estava lançado para tentar roubar a pole a Lando Norris, mas George Russell teve uma violenta saída de pispista,ta o que arruinou a última tentativa do #33 da Red Bull, garantindo a Lando Norris a pole para o GP dos EUA.

Destaques da Qualificação

Com muitas pessoas a afirmarem que Lando Norris não tem estofo de campeão, o britânico respondeu com uma excelente pole. Excelente pelo resultado, mas mais ainda porque a McLaren apontava apenas ao top 5. Norris excedeu as expetativas, com uma volta brilhante. Verstappen parecia ter tudo para tirar a pole a Norris. Não retiraria o mérito ao britânico, mas assim a corrida ganha mais tempero. Verstappen foi constantemente o mais rápido e mostrou que as férias fizeram bem à Red Bull. Uma qualificação a lembrar outros tempos, em que vencia sem dificuldade, num remake dos “tempos modernos” em que as margens são bem mais curtas, de tal forma que Norris conseguiu intrometer-se.

Carlos Sainz e Chalres Leclerc são as grandes ameaças para amanhã. Cientes que na qualificação não estariam tão fortes, conseguiram o melhor resultado possível. Terceiro e quarto, olhando ao ritmo de corrida que evidenciaram, colocam a Ferrari na luta pelo triunfo. Já Piastri desiludiu na qualificação, um capítulo onde tem de trabalhar, ficando a 0.6 do seu colega de equipa.

Para a Mercedes, um pesadelo. Hamilton vai largar de 19º e Russell terminou a qualificação nas proteções da pista. Depois de uma excelente “quali” para a sprint, um dia completamente diferente, para pior.

Pierre Gasly foi um dos grandes destaques, a colocar o seu Alpine no top 10, numa excelente prestação do francês. Também Kevin Magnussen muito bem, a provar a competitividade da Haas. Pena o erro de Hulkenberg na Q2, senão teríamos dois Haas na Q3 com relativa facilidade.

Sergio Pérez continua a desiludir e não foi além do 10º lugar, com a sua primeira tentativa na Q3 a ser anulada. Uma tarde negativa para o mexicano, que até mostrou alguns pormenores interessantes.

O último destaque vai para Liam Lawson. O tempo na Q1 foi apenas um aviso à navegação. O neozelandês vem com vontade de ficar e superou o seu colega de equipa. Na Q2 limitou-se a dar Cones de Aspiração a um Tsunoda errático, devido à penalização por troca de elementos da unidade motriz do carro que era de Daniel Ricciardo. Mas Lawson mostrou que está em forma.

A corrida está agendada para as 20h de amanhã.