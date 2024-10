F1, GP dos EUA: Lando Norris escapa a penalização

Lando Norris foi investigado pelos comissários após uma quase colisão com Charles Leclerc durante a corrida de sprint em Austin. No entanto, os comissários decidiram não penalizar Norris, permitindo-lhe manter o seu terceiro lugar. Leclerc acreditava que Norris tinha mudado a trajetória durante a travagem, mas os comissários não encontraram qualquer alteração significativa no movimento de Norris e consideraram as suas ações na curva 15 como uma manobra defensiva legal e não como uma condução errática.

Norris mostrou-se surpreendido com a investigação, explicando que a curva exige naturalmente uma travagem nesse ponto. Anteriormente, tinha perdido a sua posição de segundo lugar depois de ter bloqueado as rodas.

Eis a decisão dos comissários:

“Os Comissários Desportivos analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, o vídeo e as provas de vídeo no automóvel. Não parece ter havido mudanças significativas de direção durante a travagem e a manobra na Curva 15 foi uma manobra legítima de defesa do piloto do Carro 4. Na Curva 1

O Carro 4 bloqueou as rodas durante a travagem e foi largo, perdendo uma posição.

Por conseguinte, os Comissários Desportivos determinam que não existe condução errática e, portanto, não tomam qualquer outra medida”.