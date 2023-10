F1, GP dos EUA, Helmut Marko: “Há pequenas diferenças de opinião, mas tudo vai correr bem” | AutoSport

Continuam os rumores de um suposto mal-estar no seio da Red Bull com jogos de poder no seio da equipa, envolvendo Christian Horner e Helmut Marko. Marko reconheceu algumas divergências, mas defende que tudo irá ficar bem.

Numa das melhores épocas da Red Bull, problemas internos começaram a ser referidos, num momento em que tudo está conquistado por parte da equipa austríaca. Com os títulos já definidos, falta apenas defender o segundo posto, algo que Sergio Pérez não está a conseguir fazer.

Christian Horner é diretor-executivo da Red Bull Racing, enquanto Helmut Marko é conselheiro da estrutura e nem é funcionário da equipa de Fórmula 1, sendo os seus serviços pagos pela Red Bull GmbH. Diretamente, Horner não tem qualquer poder de decisão sobre o futuro do antigo piloto austríaco. No entanto, o Globo Esporte avançou na semana passada que o ambiente é tenso entre os dois, com Horner a tentar substituir Yuki Tsunoda na AlphaTauri, onde até teve forte influência na decisão de colocar Peter Bayer na função de CEO dos italianos, enquanto Marko quer manter o piloto japonês para não criar atritos com a Honda até ao final da parceria técnica com a Red Bull.

Marko reconheceu que Horner não queria Nyck de Vries, que foi uma insistência do austríaco, e agora estará a fazer finca-pé, no que para alguns é uma jogada de poder. Marko falou sobre os rumores e apesar de reconhecer diferendos, não vê qualquer problema:

“Acho que ganhamos demasiado!”, gracejou o austríaco. “Trata-se de desinformação e isso está a ser aproveitado agora. No geral, a estrutura e o clima de trabalho na equipa são bons. Há pequenas diferenças de opinião – isso é claro – mas tudo vai correr bem. Estamos a viver a época de maior sucesso de sempre da Red Bull Racing, mas isso não tem nada a ver com a forma como nos comportamos e tratamos uns aos outros”, disse Marko. “O Christian faz as coisas operacionais, eu estou mais preocupado com a estratégia. Isto tem funcionado bem até agora e veremos se também funcionará no futuro.”