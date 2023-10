F1, GP dos EUA: George Russell penalizado | AutoSport

George Russell perdeu três lugares na grelha para a corrida sprint que está agendada para as 23 horas. O piloto da Mercedes atrapalhou a volta de Charles Leclerc na SQ1 e os comissários não perdoaram.

No comunicado da FIA, pode ler-se o seguinte:

Os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 63 (George Russell), o piloto do Carro 16 (Charles Leclerc), os representantes das equipas e analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, o vídeo, o rádio das equipas e as provas de vídeo do carro. O carro 63 entrou nas duas últimas curvas preparando-se para a sua volta de controlo no final da SQ1, com o carro 16 a aproximar-se rapidamente. Embora a equipa tenha informado o piloto sobre o carro que se aproximava com alguns segundos de antecedência, não houve mais nenhuma informação imediatamente antes de o Carro 63 entrar na Curva 19 com o Carro 16 logo atrás. O Carro 63 não se afastou da linha de corrida na Curva 19 ou depois dela e, por conseguinte, impediu desnecessariamente o Carro 16″.