F1, GP dos EUA, Fred Vasseur: “Cometemos um erro” | AutoSport

A Ferrari lamentou a escolha estratégica utilizada no GP dos EUA. Fred Vasseur reconheceu que a escolha feita com Charles Leclerc não foi a melhor e que isso custou um melhor resultado ao piloto monegasco.

O diretor da Ferrari referiu que havia sentimentos contraditórios dos dois lados da garagem:

“É claro que temos sentimentos contraditórios”, disse ele, citado Motorsport.com. “Porque de um lado da garagem, com o Carlos [Sainz], estivemos muito bem. Começando em quarto, terminando em quarto, terminamos dois ou três segundos atrás de Norris, e acho que tudo correu bem. Com Charles, que estava 10 segundos à frente de Carlos após 12 voltas, comprometemo-nos a fazer uma paragem e não foi uma boa escolha, é óbvio. Provavelmente, o problema é que não tínhamos uma ideia clara sobre isto antes da corrida, estávamos um pouco hesitantes e ele estava um pouco hesitante no primeiro stint, se frorçava o andamento ou não. E cometemos um erro. Não era muito claro antes da corrida, como podem imaginar. Tínhamos as duas opções. Em termos de números, estava muito, muito próximo. Penso que [Lewis] Hamilton não estava muito longe de fazer uma paragem, [George] Russell, penso que foi claramente para uma paragem, mas como era o último do grupo, é muito mais fácil mudar se fores o último e estiveres na mesma estratégia que os outros. É melhor mudar e correr riscos”.

“É claro que se pode refazer a corrida e imaginar que ele estava seis ou sete segundos à frente de Sainz, e que Leclerc teria feito isto ou aquilo. Mas acho que não é a abordagem correta, temos de nos concentrar no erro, tentar perceber porque é que se fez aquela escolha, porque estávamos convencidos de que era a melhor, com os elementos que tínhamos nesta fase. Significa que os números que tínhamos no pitwall, e na fábrica nesta fase da corrida, não eram bons.”