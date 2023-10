F1, GP dos EUA: Ferrari foi crescendo na qualificação | AutoSport

A Ferrari conseguiu uma excelente qualificação para o GP dos EUA, em Austin. De forma gradual, a Scuderia foi subindo o ritmo e se na Q1 não pareciam estar na luta pela pole, na Q2 e na Q3 deitaram por terra essas dúvidas.

Charles Leclerc começou a Q1 sem arriscar, passando para a Q2 com um tempo no segundo 36 (1:36.061), a quase um segundo da referência, Lewis Hamilton. Na Q2 o cenário mudou e enquanto Max Verstappen mantinha a sua candidatura à pole. Mas na Q2 a Ferrari passou de outsider a séria candidata, confirmando as boas indicações que tinha dado no TL1. A primeira volta de Leclerc na Q3 foi boa o suficiente para ficar à frente, tendo sido o primeiro a entrar no segundo 34, conseguindo melhorar na segunda volta, que confirmou a sua pole. Uma qualificação feita de forma segura, sem exageros, subindo gradualmente o ritmo. É verdade que Max Verstappen teve resposta para o tempo de Leclerc, mas essa volta não contou e Leclerc festejou a sua 21ª pole, em mais uma amostra de todo o seu talento e velocidade.

Carlos Sainz esteve um furo abaixo. Na Q1 conseguiu um tempo melhor que Leclerc, mas na Q2 e Q2 a distância do espanhol para o seu colega de equipa foi de 0.2 seg. A Ferrari tem uma oportunidade de voltar incomodar a Red Bull na corrida. Os dados do TL1 não permitem dizer com certeza se a vantagem da Red Bull e suficiente para permitir uma recuperação, mas a Ferrari, tal como a Mercedes, conseguiu colocar dois carros no top 5, o que confere vantagem estratégica. Será Austin palco de nova vitória da Ferrari?

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA