F1, GP dos EUA, Fernando Alonso: “Fomos às cegas para a qualificação” | AutoSport

Fernando Alonso lamentou o dia da Aston Martin, que não foi de todo feliz. A equipa introduziu hoje um novo pacote de melhorias e não teve tempo suficiente para recolher as informações necessárias. Lance Stroll apenas fez cinco voltas no TL1 e Fernando Alonso viu também a sua sessão ser afetada. O espanhol sugere que a equipa use o resto do fim de semana como uma sessão de teste já a pensar no futuro:

“Devíamos voltar atrás e repetir completamente o dia. Tivemos uma sessão terrível. O Lance não fez nenhuma volta rápida, eu só fiz seis ou sete voltas de qualidade com o novo pacote. Demasiadas incógnitas em termos de funcionamento do pacote e do novo carro. Por isso, acho que fomos às cegas para a qualificação e, obviamente, vimos os resultados, por isso não há nada que possamos fazer agora. Usamos este fim de semana também como um teste para o próximo ano, mesmo que sejam dolorosos. Vamos ver o que podemos aprender nas restantes sessões. A volta na qualificação não foi ideal, especialmente a volta de saída, o tráfego foi muito mal gerido. Passei a linha a um segundo do limite, por isso comecei a volta demasiado perto dos carros da frente. Isso não ajudou, mas a volta foi boa. O ritmo talvez não fosse suficientemente bom para estar na Q2. Vamos ver amanhã se conseguimos fazer um bom sprint porque a corrida de domingo está fortemente comprometida.”