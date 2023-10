F1, GP dos EUA: Fernando Alonso empenhado em ajudar Lance Stroll | AutoSport

Lance Stroll está a ter um ano muito complicado com resultados afastados do desejado por ele e pela equipa, especialmente quando comparado com Fernando Alonso. O espanhol admitiu que está a tentar ajudar o seu colega de equipa a encontrar um compromisso de afinação que o ajude mais.

O canadiano marcou apenas 47 pontos até agora em 2023, em comparação com os 183 de Alonso, o que mostra bem a diferença de andamento, numa época marcada por um arranque comprometido pelas lesões nos pulsos, e por incidentes que comprometeram a possibilidade de bons resultados.

Alonso afirmou que Stroll tem tido muito azar e que tem tentado ajudar o seu colega de equipa:

“Estamos todos a ajudá-lo”, disse Alonso, citado pelo autosport.com. “Estou a tentar fazer o meu melhor também, a minha parte. Se encontrar algo no carro que me faça sentir mais confortável, partilho e oiço obviamente todas as reuniões, porque estamos juntos na mesma sala. Qualquer que seja a dificuldade que ele exprima, estou a tentar lembrar-me do que poderia ter sido uma ajuda para mim no passado, ou na afinação, ou o que quer que seja. Por isso, estamos a trabalhar em conjunto para encontrar o caminho certo para a equipa e tentar marcar pontos com os dois carros.”

“Acho que ele tem tido muito azar em algumas situações”, disse o espanhol. “Acho que o ritmo e a velocidade não estão muito longe quando tudo corre normalmente, como na corrida no Catar, na corrida no Japão, a diferença entre nós era de um décimo de segundo. Quando ele estava a fazer esta tremenda reviravolta de 17º para nono em Suzuka, teve uma falha na asa traseira. Tudo isto afeta a nossa confiança porque, como no futebol, quando ganhamos dois ou três jogos, tudo corre na perfeição. Quando perdemos dois ou três jogos, começamos a ficar stressados. Por isso, precisamos de um fim de semana limpo. A qualificação, em especial, é a parte mais intensa do fim de semana neste momento, com a Q1 tão renhida. Se tiveres um azar na volta de saída, se tiveres alguma coisa que afete essas voltas, então o fim de semana de corrida fica comprometido quando começas atrás. Por isso, só precisamos de um fim de semana limpo. E esperemos que este seja o ponto de partida.”