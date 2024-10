F1, GP dos EUA: Duas paragens previstas para hoje

Antes do Grande Prémio dos Estados Unidos, a maioria das equipas utilizou um conjunto de pneus duros no início dos treinos, exceto a dupla da Kick Sauber, o que significa que o composto médio irá desempenhar um papel fundamental na corrida. A pista foi repavimentada, tornando-a mais rápida, mas isso coloca mais pressão sobre os pneus médios, especialmente com cargas de combustível mais pesadas. Embora o desgaste dos pneus não tenha sido um grande problema durante o Sprint, pode tornar-se mais problemático durante a corrida principal.

Espera-se que uma estratégia de duas paragens seja a mais rápida, com a abordagem ideal a ser médios>duros>médios. É provável que as equipas façam a primeira paragem entre as voltas 14-22 e a segunda entre as voltas 34-41.

As ultrapassagens no Sprint de sábado foram um desafio, pelo que as paragens nas boxes estratégicas serão cruciais, com o undercut a ser particularmente eficaz. As equipas também podem prolongar as paragens para criar uma vantagem em termos de pneus, enquanto uma estratégia médios>médios>duros pode oferecer uma abordagem diferente, deslocando as paragens nas boxes mais cedo para as voltas 12-20 e 31-38.

Mario Isola, da Pirelli, espera que a maioria das equipas comece com pneus médios, uma vez que quem começar com pneus duros arrisca-se a perder posição na pista. A estratégia mais rápida é médios>duros>médios, mas as equipas que necessitem de uma abordagem diferente podem optar por médio>médio>duro. Os pneus macios serão provavelmente utilizados apenas nas tentativas de volta mais rápida.