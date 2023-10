F1, GP dos EUA: Duas paragens no menu de hoje | AutoSport

Dada a elevada degradação dos pneus no Circuito das Américas, em Austin, devermos ver uma corrida com duas paragens, com os pneus duros a terem, potencialmente, um papel importante nesta tarde.

Segundo os dados da Pirelli, são de esperara três variações da estratégia de duas paragens. Começar com os médios deverá ser a opção mais usada, pois permite mais flexibilidade no primeiro stint, pois ontem vimos que Carlos Sainz teve de gerir muito os pneus macios nas 19 voltas da Sprint. É preciso ter em conta que a Ferrari não costuma ser meiga com os seus pneus e equipas com menos desgaste poderão olhar para essa solução para um arranque mais agressivo.

A estratégia de arranque com médios com mais dois stints com pneus duros parece uma das mais robustas, mas apenas McLaren, Williams, Alfa Romeo, Haas e AlphaTauri têm dois conjuntos de pneus duros para apostar de forma forte nesta solução. Para equipas que ainda têm macios novos, começar com os pneus marcados a vermelho ou terminar poderá ser uma opção (Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams e Aston Martin).

A estratégia de uma paragem apenas parece demasiado ambiciosa para ser realizada sem grandes perdas ao nível do ritmo de corrida, dependendo do que acontecer na corrida (Safety Cars, por exemplo) mas, estatisticamente, Austin não costuma ver muitas interrupções na prova.

foto: Philippe NANCHINO/MPSA