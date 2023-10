F1, GP dos EUA, Daniel Ricciardo: “Liam Lawson fez um grande trabalho” | AutoSport

Daniel Ricciardo reconheceu o excelente trabalho que Liam Lawson fez enquanto ocupou o seu lugar. O piloto australiano regressa hoje à competição, depois de recuperar da lesão motivada pelo incidente no GP dos Países Baixos.

Nas entrevistas de antevisão, Ricciardo enalteceu o grande trabalho que Lawson fez:

“Liam fez um grande trabalho, com certeza”, disse Ricciardo em Austin na quinta-feira. “Em termos de ele não ter um lugar no próximo ano, ele é jovem. Não é como se ele estivesse no final da sua carreira. Ainda está no início da carreira. Por isso, é preciso persistir e manter a cabeça fria. Penso que ele fez muito bem em criar uma oportunidade para si próprio. Se continuar assim, a sua hora vai chegar. Tenho a certeza que ele vai encontrar um lugar na grelha se continuar a fazer o que tem feito.”