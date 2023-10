F1, GP dos EUA: Comité Técnico Consultivo vai reunir para falar do calor excessivo nos carros | AutoSport

Depois das dificuldades que os pilotos sentiram no GP do Catar, o Comité Técnico Consultivo vai reunir após o GP do México para discutir essa questão.

O Comité, composto pelos 10 diretores técnicos das equipas, pela FIA e pelo Diretor Técnico da F1, Pat Symonds, vai reunir-se virtualmente a 31 de outubro, para tentar encontrar soluções para evitar que os pilotos sejam sujeitos ao calor extremo, que tiveram de enfrentar no Catar.

“Vamos falar sobre isso no próximo Comité Técnico Consultivo”, disse Symonds ao autosport.com. “A FIA está a trabalhar no assunto e eu estou a trabalhar no assunto. Não é simples. A IndyCars tem diferentes arranjos de ventilação em momentos diferentes. Eles gostam muito dos seus fatos de refrigeração, que penso que custam um par de quilos, não são o fim do mundo. É preciso decidir qual o desempenho que se obtém com o peso. Por isso, se estamos a falar de alguns quilos para um fato, por exemplo, podemos calcular o que isso nos custa em termos físicos”.