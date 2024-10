F1 GP dos EUA, Charles Leclerc: “Toda a equipa está a trabalhar muito bem”

Uma corrida em que o líder parece discreto só pode ser uma corrida de domínio. Charles Leclerc venceu e convenceu, com um ritmo muito forte, que só Carlos Sainz conseguiu acompanhar… à distância.

Leclerc esteve imparável e beneficiou de uma boa estratégia da Ferrari, alavancada pelo forte ritmo. O monegasco admitiu que não foi um fim de semana fácil mas enalteceu o trabalho de toda a equipa:

“Não tem sido um fim de semana fácil, até agora tenho tido dificuldades com as sensações do carro, mas tinha confiança de que na corrida as sensações seriam melhores e foi o que aconteceu. Vimos isso na Sprint e não estávamos assustados, mas pensámos que os outros iriam melhorar, mas nós ainda tínhamos a vantagem. Estou muito contente com o dia de hoje. Dobradinha para a equipa. Não podíamos ter sonhado com melhor.”

“Fizemos um ótimo trabalho. O ritmo do carro foi muito bom. Isso é graças aos engenheiros. Eles têm trabalhado como loucos para fazer as atualizações que fizemos em Singapura e nas últimas corridas. Parece estar a dar frutos. Toda a equipa está a trabalhar muito bem. As paragens nas boxes foram boas e tudo correu bem, por isso estamos muito, muito contentes. Ainda estamos a tentar chegar ao título, mas é um bom começo para esta jornada tripla.”