F1, GP dos EUA, Charles Leclerc: “Mercedes foi mais forte na corrida” | AutoSport

Charles Leclerc terminou a Sprint no terceiro lugar, depois de uma luta intensa com Max Verstappen na curva 1. Lewis Hamilton aproveitou para passar o #16 da Ferrari, que depois dessa manobra nunca mais teve argumentos para se aproximar do Mercedes. Leclerc reconheceu que a Mercedes esteve mais forte hoje e que a Ferrari terá de trabalhar durante a noite para estar um passo à frente:

“Houve uma oportunidade no arranque e eu tentei. Foi renhido e depois perdi a posição para o Lewis, mas eles [Mercedes] foram mais fortes em ritmo de corrida. Temos de entender o que se passou e como podemos melhorar para estar um passo à frente amanhã. Temos muitos dados a analisar e com os dois carros a usar dois pneus diferentes, poderemos entender melhor que tipo de estratégia poderemos usar e espero que possamos vencer amanhã”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA