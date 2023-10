F1, GP dos EUA, Charles Leclerc: “Fizemos um grande trabalho” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a sua 21ª pole, numa qualificação de margens muito curtas. O piloto da Ferrari estava satisfeito com a sua prestação e enalteceu o trabalho da sua equipa na preparação para este fim de semana:

“Acho que fizemos um grande trabalho. Sabemos que nestes fins de semana de corrida Sprint é ainda mais importante ter um TL1 limpo, o que conseguimos. Começamos com uma base forte, graças ao trabalho que a equipa fez na preparação para este fim de semana. As sensações do carro foram imediatamente boas. Fiquei agradado com as minhas voltas ao longo da qualificação, na última volta na Q3 houve alguns erros aqui e ali, mas não foi fácil para ninguém. Sabemos que a curva 1 é complicada aqui, mas é melhor largar do primeiro lugar. Estou muito contente, gosto desta pista, da vibração da cidade, do público e é muito bom conquistar a pole aqui”.