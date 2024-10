F1 GP dos EUA, Carlos Sainz: ” Sabia que grande parte da corrida ia ser decidida no início”

Carlos Sainz prometeu e cumpriu. Prometeu uma Ferrari forte e ao ataque na corrida, o que acabou por acontecer. A tarefa da Scuderia ficou facilitada com a luta entre Lando Norris e Max Verstappen, que abriu a porta a Charles Leclerc. Carlos Sainz ficou do lado errado da luta e não conseguiu aproveitar.

O espanhol lamentou o arranque, mas mostrou-se satisfeito com a corrida, esperando que esta forma da Ferrari se mantenha no que falta do campeonato:

“Parabéns a toda a equipa, ao Charles, por um resultado fantástico que nos coloca exatamente onde queremos estar na luta pelo Campeonato de Construtores. Eu sabia que grande parte da corrida ia ser decidida no início. Sabia que o Lando e o Max iam entrar com força na Curva 1, mas, infelizmente, levei a pior e não consegui chegar à liderança. Apesar de o ritmo desde o início ter sido muito bom e eu ter sido muito rápido, a posição na pista é muito importante e tive de me contentar com o 2º lugar, o que, de qualquer forma, foi uma boa corrida.”

“É, sem dúvida, a força do carro este ano, o tempo que podemos fazer os stints e a pouca degradação que temos. É algo de que gosto muito e que me fez gostar muito mais de correr este ano do que no ano passado. No ano passado, passámos todas as corridas a defender e a perder posições. Este ano podemos entrar em modo de ataque, não pensar muito nos pneus e apenas pressionar e ultrapassar, o que é divertido. Estou a gostar muito. Espero que continue assim até ao final do ano.”