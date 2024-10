F1 GP dos EUA, Carlos Sainz: “Estou surpreendido por estarmos tão competitivos”

Carlos Sainz ficou agradavelmente surpreendido com o forte desempenho da Ferrari na corrida de velocidade no Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, apesar de esperar dificuldades com o carro nas longas curvas combinadas da pista.

Largando do quinto lugar, Sainz lutou com o seu colega de equipa Charles Leclerc antes de subir para segundo depois de Lando Norris ter queimado uma travagem. A Ferrari introduziu atualizações este fim de semana e Sainz acredita que o carro é agora capaz de lutar por vitórias, embora continue a depender da pista.

Sainz esperava que a Ferrari fosse competitiva apenas em pistas como Monza, Singapura e Baku, mas o desempenho da equipa em Austin excedeu as suas expectativas. Olhando para a qualificação e para a corrida principal, Sainz prevê uma batalha renhida com a Mercedes, Max Verstappen e Norris, mas espera que a Ferrari tenha um ritmo de corrida mais forte no domingo.

“Agora é tudo uma questão de tentar otimizar isto até ao final do ano. É um pacote que nos pode permitir lutar por algumas vitórias em corridas, muito dependente da pista”, disse Sainz após o segundo lugar no sprint. “Mas, honestamente, neste fim de semana, estou um pouco surpreendido por estarmos tão competitivos. Esta é uma pista muito mais normal, com longas curvas combinadas. Normalmente, é aí que temos tendência para ter dificuldades”, acrescentou Sainz. “Penso que na qualificação vamos ver os dois Mercedes, potencialmente o Max [Verstappen] e o Lando [Norris] à nossa volta, à frente ou atrás, num décimo. Depois, na corrida, parece que tendemos a subir de ritmo e é aí que precisamos de o maximizar”, concluiu Sainz.