F1 GP dos EUA, Carlos Sainz: “Devemos estar na luta amanhã”

“O objetivo era dar um passo em frente na qualificação em relação a ontem. Ontem estávamos em 5º, hoje estamos em 3º, por isso demos um bom passo na direção certa. Fiquei um pouco triste com a última volta, porque tinha três décimos de vantagem na minha volta, 1:32,6, quando entrei na curva 16 e só faltavam duas curvas. Fizemos alguns bons progressos e devemos estar na luta amanhã se tivermos um arranque limpo. Depois, com os dois tipos da frente, vai ser divertido.”

Sainz lamentou o incidente de George Russell, afirmando que estava numa boa volta, mas mostrou-se muito agradado com as possibilidades que tem para amanhã na corrida, caso tenha um arranque limpo:

Carlos Sainz já se mostrou surpreendido com a evolução do seu Ferrari neste fim de semana e afirmou que poderia estar na luta pela vitória se melhorassem na qualificação. Foi o que aconteceu, com o terceiro lugar na qualificação para o GP dos EUA.

