F1 GP dos EUA, Andrea Stella: “Quantas vezes Max Verstappen usou este método para se defender?”

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, não escondeu a frustração pelas consequências para as manobras defensivas agressivas de Max Verstappen durante o Grande Prémio dos Estados Unidos, particularmente nos incidentes com Lando Norris.

Stella apontou duas ocasiões – na Volta 1 e na Volta 52 – em que Verstappen forçou Norris a sair da pista sem penalização, enquanto Norris recebeu uma penalização por ultrapassar fora da pista. Stella destacou um padrão recorrente de condução agressiva de Verstappen sem punição, comparando-o a uma situação semelhante com Lewis Hamilton no Grande Prémio do Brasil de 2021.

Stella ficou especialmente frustrado com o incidente da Volta 1, em que Verstappen empurrou Norris para fora, permitindo que Charles Leclerc assumisse a liderança e Norris perdesse posições.

“Se eu fosse um jornalista, teria feito um pouco de estatística de quantas vezes Max usou este método para se defender. Acho que ambos os carros saem da pista, por isso acho que ambos os carros estão a ganhar uma vantagem, se houver uma vantagem aí”, começou por dizer o diretor da equipa McLaren nos EUA. “É apenas o facto de se defender saindo da pista. Isso não pode ser permitido”.

“Ficámos um pouco chateados com a manobra na curva um, porque não só o Max ganhou a posição, como também custou a saída completa do Lando, perdendo assim as posições para os dois Ferraris. Ao mesmo tempo, entendemos que os comissários poderiam ter aplicado as circunstâncias atenuantes na primeira volta e aceitámos, porque respeitamos sempre as dificuldades dos comissários de pista”.