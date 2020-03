F1: GP do Vietname em vias de ser adiado

Os rumores sobre o possível adiamento do GP do Vietname ganharam mais força hoje, com uma mensagem privada a ser publicada na net.

O surto de coronavírus que tem afetado o mundo continua a fazer-se sentir e embora a situação na China esteja agora estável, todos os cuidados são poucos para evitar que o vírus alastre de forma descontrolada. O Vietname, estando numa zona do globo que foi fortemente afetada, corria o risco de ver a sua estreia no calendário de F1 cancelada ou adiada e tudo indica que tal irá mesmo acontecer.

A prova deverá ser adiada, não se sabendo ainda mais pormenores, uma vez que não é uma notícia oficial. A F1 deverá assim enfrentar uma longa paragem, com duas provas seguidas adiadas e terá um desafio tremendo pela frente para encaixar essas provas durante o resto do ano. A sucessão de cancelamentos nas competições motorizadas dará certamente dores de cabeça aos promotores e organizadores.

The #F1 Vietnam Grand Prix will be postponed according to the Tweet below. It is said to show confirmation from the organisers that they will announce the delay on 15 March. Can @F1VietnamGP verify this? https://t.co/1Z5FsSTBo3