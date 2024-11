F1 GP do Qatar, Oscar Piastri: “Razoavelmente satisfeito”

Oscar Piastri ficou com o terceiro tempo na qualificação para a Corrida Sprint no Qatar. O piloto australiano estava razoavelmente satisfeito com a sua prestação, admitindo dificuldades no inicio da qualificação.

Piastri elogiou a pista de Lusail, afirmando que há mais aderência do que no ano passado:

“Estou razoavelmente satisfeito. Não foi a melhor volta da minha vida, mas nestas condições é difícil. Tive algumas dificuldades no início, mas senti que estava no ritmo no final e a diferença foram margens muito pequenas. Esta pista é espetacular para conduzir. Há muito mais aderência do que no ano passado, por isso as curvas de alta velocidade são muito divertidas.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA