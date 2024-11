F1 GP do Qatar, Lando Norris: “Uma excelente qualificação”

“Este circuito é muito rápido. Deve ser o circuito mais rápido do ano. Conseguimos uma excelente qualificação, especialmente para recuperar do fim de semana de Las Vegas. Foi bom. Foi uma volta decente, mas na minha segunda volta cometi demasiados erros. Vínhamos para conseguir a pole e conseguimos, por isso, missão cumprida. Eu quero ganhar [a corrida Sprint]. Como pilotos, queremos ganhar todas as sessões. O nosso objetivo é ficar com os dois primeiros. Queremos maximizar os pontos para os construtores. Sabemos que vai ser uma batalha. A Mercedes vai ser rápida, a Ferrari vai ser rápida. Não estou à espera de uma corrida fácil, mas provavelmente uma corrida emocionante para todos os que estão a assistir, por isso estou ansioso por amanhã.”

No final da qualificação, Norris estava satisfeito com a sua prestação e apontou à vitória para a corrida Sprint de amanhã:

Lando Norris foi inquestionavelmente o homem mais rápido no Circuito de Lusail, que se iluminou para receber a qualificação para a Corrida Sprint. O McLaren #4 liderou todas as sessões e a pole acabou por ser inevitável.

