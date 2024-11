F1, GP do Qatar: Charles Leclerc foi o mais rápido no TL1

Charles Leclerc foi o mais rápido no Treino Livre 1, com a Scuderia a dar boas indicações nesta sessão, seguido dos dois McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, ambos com um pouco mais de dificuldades. Os Mercedes ficaram longe dos primeiros tempos e não vimos um Red Bull no top 10 no final desta sessão.

A primeira sessão de Treinos Livres no Qatar começou com temperaturas amenas, como esperado. 26,1 °C de temperatura de pista e 20,8 °C de temperatura do ar e 55% de humidade, condições muito diferentes face ao que os pilotos encontraram no ano passado, em que o calor extremo deu muitas dores de cabeça… e tonturas.

Os homens da Alpine foram os primeiros a ir para a pista, assim que a luz verde se acendeu no final da via das boxes, mas todas as equipas iniciaram os trabalhos logo que possível, pois com apenas uma sessão de treinos antes da qualificação para a Corrida Sprint, agendada para mais logo.

A maioria dos pilotos iniciou o treino com pneus médios, menos a Ferrari, que começou com pneus duros. O primeiro tempo foi marcado por Esteban Ocon, no segundo 28. No entanto, Max Verstappen tratou de tirar dois segundos (com pneus médios) aos tempos de referência que iam aparecendo na tabela. O #1 entrou no segundo 26, bem afastado do resto da concorrência nesta fase.

George Russell foi o primeiro a aproximar-se do tempo de Verstappen, com Lando Norris a seguir o exemplo do seu compatriota. Mas foi Yuki Tsunoda o primeiro a entrar no segundo 25 e a agarrar o primeiro lugar, ainda não tínhamos completado os primeiros dez minutos de treino. Além da Ferrari, apenas a Williams usava pneus duros nestes primeiros minutos de treino,

Os tempos iam caindo a bom ritmo e depois de Verstappen ter passado brevemente pelo primeiro lugar, destronando Tsunoda, era Leclerc a fechar os primeiros dez minutos no topo da tabela. Pouco depois era Russell a subir a primeiro lugar, já no segundo 24, seguido de perto por Lando Norris. Verstappen entrou no segundo 23 já perto do 15.º minuto de treino, mostrando a evolução da pista, com Leclerc a assumir o seu lugar pouco depois, superando o tempo da pole do ano passado.

Vários pilotos queixavam-se do tráfego, com alguns carros a surgirem a um ritmo lento para encontrar uma boa janela na pista para terem voltas limpas.

25 minutos depois do arranque da sessão, os pilotos regressaram às boxes para fazer ajustes e preparar a próxima saída para a pista. Os pilotos regressaram à pista, quase todos com os mesmo pneus médios, menos Colapinto que se mantinha com pneus duros e a Ferrari que continuava com as borrachas mais duras, numa fase em que as equipas se focavam em stints mais longos.

A meio da sessão a ordem era Leclerc (1:23.702, com pneus duros), Verstappen, Gasly, Norris, Sainz, Russell, Tsunoda, Albon, Hulkenberg e Hamilton.

A 23 minutos do fim, Carlos Sainz aproximou-se do segundo 22, com pneus duros, com os Ferrari a mostrar bom ritmo, enquanto os McLaren pareciam ter algumas dificuldades, com algumas saídas de pista. Esteban Ocon estava parado na box, apenas com nove voltas feitas, com problemas na sua suspensão.

A 15 minutos do fim os pilotos regressaram às boxes para colocar pneus macios e ensaiar a qualificação de mais logo. Os tempos voltaram a cair, com Leclerc a entrar no segundo 22 e Sainz a ficar algo longe do tempo do seu colega de equipa. Lance Stroll fez o terceiro tempo nesta fase, à frente de Russell, Verstappen e Alonso. Piastri subiu ao top 3, com Lando Norris a fazer o segundo tempo, atrás de Leclerc. O monegasco da Ferrari conseguiu melhorar o seu tempo na sua última tentativa e entrou no segundo 21.

A sessão chegou ao fim e Charles Leclerc ficou com o melhor tempo (1:21.953), seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. Carlos Sainz e Yuki Tsunoda completaram o top 5, seguidos de Valtteri Bottas, Lance Stroll, George Russell, Alex Albon e Lewis Hamilton.

Verstappen ficou apenas com o 11º tempo, à frente de Alonso, Hulkenberg e Lawson. Os homens da Alpine não usaram pneus macios nesta sessão e Sergio Perez foi apenas 18º.

A qualificação para a corrida Sprint está agendada para as 17:30