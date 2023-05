F1, GP do Mónaco: Versão B do W14 dá ânimo | AutoSport

Com o cancelamento da prova de Imola, a Mercedes foi “obrigada” a mostrar a nova versão do W14 no Mónaco, uma das piores pistas para implementar atualizações. Mas a Mercedes avançou ainda assim e os primeiros sinais não foram maus. Lewis Hamilton disse que gostou das sensações do carro e Hamilton conseguiu um bom quarto lugar, beneficiando do erro da Ferrari e das boas opções dos engenheiros dos Flechas de Prata. George Russell teve um fim de semana de altos e baixos, com treinos algo discretos, uma qualificação um pouco melhor e uma corrida com bons momentos, mas também com alguns percalços. Hamilton foi o piloto mais forte, mais regular (apesar do erro no TL3) com a experiência a fazer a diferença. Os primeiros apontamentos da atualização são positivos e a Mercedes poderá mostrar um pouco mais em Barcelona. Não foi um fim de semana brilhante para a Mercedes, mas foi uma corrida bem executada com pontos importantes no bolso.



Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA