F1, GP do Mónaco: Uma pole conquistada no último setor | AutoSport

Terá sido a melhor qualificação de Max Verstappen? É difícil dizer, mas ter sido sem dúvida uma das melhores. O piloto da Red Bull conseguiu a sua primeira pole no Mónaco em mais uma prestação impressionante.

Verstappen admitiu que começou a sua derradeira volta de forma demasiado cautelosa e no segundo setor não conseguiu recuperar tempo a Fernando Alonso, que detinha o tempo de referência. Max Verstappen chegou ao fim do segundo setor a perder 0,2 décimos de segundo para Alonso. Ou seja, Verstappen recuperou três décimos de segundo no terceiro setor. A diferença terá estado na abordagem ao complexo da Piscina, as duas chicanes que antecedem as duas últimas curvas. Numa primeira avaliação, o #1 da Red Bull terá conseguido 0.25 seg. só na zona da Piscina. Também Fernando Alonso não tinha tido um bom terceiro setor e com isso abriu-se a porta para uma pole estrondosa, depois de uma qualificação espetacular em que tivemos momentos de brilhantismo por parte de praticamente todos os intervenientes. As qualificações no Mónaco são sempre espantosas.