F1, GP do Mónaco, TL3: Max Verstappen foi o mais rápido, em sessão encurtada por Lewis Hamilton | AutoSport

No terceiro treino livre para o GP do Mónaco, Max Verstappen repetiu o resultado do TL2 de ontem, fazendo o melhor tempo da sessão. Com o registo de 1:12.776, Verstappen ficou à frente de Sergio Pérez, com uma vantagem de 0.073 segundos. Lance Stroll foi o terceiro mais rápido, a 0.166 segundos da referência.

Foi uma sessão em que os pilotos trabalharam a qualificação, o momento-chave do fim de semana. Uma boa qualificação deixa os pilotos mais perto de um bom resultado no domingo, numa pista onde as ultrapassagens são muito difíceis. Carlos Sainz, ficou a 0.482, segundos do melhor tempo e Lando Norris fechou o top 5, a 0.620 seg. de Verstappen. Seguiram-se Esteban Ocon, Charles Leclerc, que teve problemas na afinação do seu carro e Lewis Hamilton, que motivou o fim prematuro da sessão com um erro na curva Mirabeau a cinco minutos do fim do treino. Esteban Ocon e Valtteri Bottas completaram o top 10.

A sessão começou da pior forma para Esteban Ocon, que ficou parado momentaneamente no túnel, conseguindo regressar às boxes. O problema roubou tempo de pista ao francês, mas que acabou por ser resolvido de forma rápida.

Todos os pilotos calçaram os pneus macios e começaram a colocar voltas rápidas, apesar do ritmo inicial estar ainda longe do que vimos ontem no TL2. As equipas focaram-se na qualificação, o ponto mais importante do fim de semana. As simulações de corrida ficariam para segundo plano.

Depois de algumas voltas de “aquecimento”, a partir do 25º minuto do treino, os pilotos começaram a aumentar o ritmo. Max Verstappen, Fernando Alonso e Sergio Pérez, por esta ordem, passaram pela liderança da tabela, sendo os primeiros a entrarem no segundo 13 nesta sessão.

Na primeira metade da sessão, Pérez e Verstappen foram os pilotos que mais tempo estiveram no topo da tabela, com Alonso por perto. Mas após passarmos a metade da sessão, Carlos Sainz apresentou-se no top3, com George Russell no top 5. Ao contrário do que tínhamos visto ontem. Lewis Hamilton e Lando Norris estavam longe das primeiras posições. Trataram de regressar ao top 5 nos minutos seguintes.

Charles Leclerc queixava-se do seu monolugar e da sua altura ao solo, o que obrigou o monegasco a regressar às boxes para fazer algumas mudanças.

Lewis Hamilton entrou no top5, quando faltavam pouco mais de 20 minutos para o fim da sessão. Pouco depois, Lance Stroll passou para o top3, numa atura em que o melhor registo (Verstappen) estava no segundo 12 (1:12.776).



As voltas foram-se sucedendo e quando se esperava uma prova clara de que Fernando Alonso poderia ser um candidato à pole, a sua volta ficou a um segundo da liderança, a dez minutos do fim. E na segunda tentativa do espanhol, Kevin Magnussen ficou parado antes da curva Portier, com problemas no seu Haas, o que motivou um Virtual Safety Car, numa situação rápidamente resolvida.

A cinco minutos do fim. Lewis Hamilton apareceu parado na curva Mirabeau, com a traseira do W14 a pregar uma partida ao piloto britânico. A sessão foi interrompida levando ao fim prematuro do treino, apesar do rápido trabalho dos comissários de pista. Max Verstappen, que passou grande parte do tempo no primeiro lugar da tabela de tempos, ficou oficialmente com o melhor tempo do TL3.

As tendências que vimos ontem mantiveram-se neste treino. A Red Bull continua na frente, mas ainda há muitas dúvidas sobre o que pode realmente fazer Fernando Alonso. O espanhol não mostrou tudo e o terceiro tempo de Lance Stroll mostra que a Aston Martin tem um carro com potencial para chegar à pole. Ou Alonso não encontrou ritmo, ou escondeu o andamento. Na Ferrari também há dúvidas. Teoricamente são favoritos, mas, na prática, esse favoritismo demora a aparecer. Leclerc queixou-se da altura ao solo do seu monolugar e Sainz pareceu estar a recuperar a confiança, depois do toque de ontem. Quem leva a melhor na qualificação? Para já, tudo em aberto.

Quem continua a destacar-se é Lando Norris. Quinto posto no TL3, mantendo a bitola de ontem. O jovem britânico é rápido no Mónaco e parece ter toda a confiança do mundo, faltando apenas mais carro para chegar aos primeiros lugares. A Alpine mantém-se como candidata aos pontos, tal como Valtteri Bottas. Que Mercedes teremos? Lewis Hamilton parece ter argumentos para lutar pelo top 5, mas o erro no fim do treino irá retirar alguma confiança. Já George Russell parece não ter encontrado ainda o equilíbrio certo.

A qualificação está agendada para as 15h.

Foto: Philippe Nanchino