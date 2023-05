F1, GP do Mónaco, TL2: Max Verstappen e Charles Leclerc separados por apenas 0.065seg. | AutoSport

O segundo treino livre para o GP do Mónaco foi provavelmente o mais importante, pois as equipas ensaiaram a qualificação, importantíssima nesta pista. A posição em pista é fundamental para ter um bom resultado e quem for o mais rápido amanhã, tem via aberta para um bom domingo . Max Verstappen foi o mais veloz nesta sessão, com Charles Leclerc a ficar perto do piloto neerlandês. Carlos Sainz foi terceiro, mas terminou a sessão mais cedo depois de um incidente já perto do fim. Fernando Alonso e Lando Norris completaram o top 5.

A maioria dos carros foi para a pista assim que a luz verde se mostrou no final da via das boxes. Ao contrário do TL1, em que a Ferrari foi a única a começar com pneus médios, no início do TL2, eram apenas os carros vermelhos a circular com pneus duros, com o resto da concorrência a calçar os pneus médios. O carro de Alex Albon ainda estava a ser reparado e o tailandês iria perder metade da sessão, com os mecânicos a prepararem o monolugar que ficou muito danificado no fim do TL1.

Fernando Alonso foi o primeiro a entrar no segundo 14 nesta sessão, sendo que o melhor tempo do TL1 ficou no segundo 13. Nesta sessão, o segundo 12 deveria surgir nas simulações de qualificação, como acabou por acontecer. Pouco depois, Verstappen entrou no segundo 13, depois de uma primeira sessão que não correu de feição ao bicampeão neerlandês. Lewis Hamilton tirou 0.01 seg ao tempo de Verstappen, quando os primeiros dez minutos da sessão se esgotaram. Verstappen regressou ao topo e Alonso acompanhou a melhoria, instalando-se no segundo lugar. Com a pista a ganhar borracha, os tempos por volta iam melhorando gradualmente.

Lando Norris (pneus duros) entrou para a pista apenas nesta fase, depois de terem sido solucionados os problemas que afetaram o seu monolugar nos primeiros minutos.

George Russell entrou no top 3, no primeiro sinal positivo do piloto britânico neste dia, depois de uma primeira sessão com dificuldades em encontrar o equilíbrio certo para o seu carro. Foi o primeiro e único sinal positivo, numa sessão discreta para o piloto Mercedes.

No final dos vinte minutos de sessão, Verstappen era o mais rápido com mais de 0.3 segundos de vantagem para Sérgio Pérez. Por esta altura, Alonso foi o primeiro a calçar os pneus macios e, por conseguinte, o primeiro a começar a simulação de qualificação, com Lance Stroll a seguir-lhe o seu exemplo. Alonso foi também o primeiro a entrar no segundo 12, com o tempo de 1:12:786, tirando 0.5 segundos ao registo de Verstappen. Russell subiu ao segundo lugar, ainda no segundo 13, superado pouco depois por Esteban Ocon. Nesta fase, esperávamos pelos tempos dos Red Bull, dos Ferrari e de Lewis Hamilton. Hamilton ficou atrás de Russell, numa altura em que a segunda tentativa de Alonso se revelou infrutífera. Carlos Sainz tirou 0.217seg. ao tempo de Alonso e colocou-se no primeiro posto. Leclerc ficou a 0.273 do seu colega de equipa, com o terceiro tempo. Verstappen roubou o lugar a Leclerc e ficou com o terceiro posto na sua primeira volta rápida com pneus macios, com Pérez a ficar apenas com o quinto registo. Mas os pilotos foram tentando melhorar os seus registos, numa sucessão de voltas rápidas seguidas de voltas lentas.

Alex Albon entrou para a pista com 25 minutos para o fim da sessão, depois de uma troca de suspensões traseiras e dianteiras, além de uma nova caixa de velocidade, nova asa dianteira e uma asa traseira nova (apesar de ser de uma especificação antiga).

Pouco depois, Verstappen conseguiu o melhor tempo (1:12.462) , tirando 0.107 seg. ao registo de Sainz, isto com quatro voltas nos seus pneus. Charles Leclerc melhorou o seu registo e ficou a 0.065 seg. de Max Verstappen, isto com pneus que tinham dado 7 voltas. Depois do frenesim das simulações de qualificação, os pilotos iriam assentar num ritmo mais conservador para entender a degradação dos pneus.

Mas ainda antes disso, Yuki Tsunoda não evitou um toque na Nouvelle Chicane que motivou um furo e segundos depois, Carlos Sainz fez parar os trabalhos do treino, com um erro na zona da piscina. A interrupção foi curta, graças ao excelente trabalho dos comissários e os pilotos ainda tinham 10 minutos de treino pela frente.

Lando Norris terminou o dia mais cedo, com problemas no motor, faltando ainda cinco minutos para o fim oficial da sessão.

O fim da sessão chegou pouco depois. A ordem do top 10 no final do segundo treino livre era então Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

A Red Bull deu um bom passo do primeiro para o segundo treino. Max Verstappen esteve bem mais competitivo do que no TL1, apesar do RB19 ainda não estar no ponto certo. Prova disso é a sessão discreta de Sergio Pérez. A Ferrari pode jogar aqui uma cartada importante e tanto Leclerc como Sainz mostraram-se em forma. O espanhol não evitou o toque no fim do treino, mas foi sempre dos mais rápidos durante o dia e pode ter uma palavra a dizer. Leclerc também é um nome a ter em conta para amanhã. Fernando Alonso terminou o dia não muito longe dos homens da frente. Será preciso algo mais para conseguir a pole amanhã, mas a base é muito interessante. Já Lance Stroll ficou a milhas do colega de equipa. Lando Norris foi um dos grandes destaques e, numa pista onde o talento faz a diferença, foi quinto, mostrando que pode fazer uma gracinha neste fim de semana. Ficou à frente de Lewis Hamilton e Sergio Pérez. Hamilton foi o melhor piloto da Mercedes (sexto), mas o carro parece não ter argumentos suficientes para chegar aos primeiros lugares. No primeiro treino as indicações foram mais positivas, mas no segundo, a realidade abateu-se sobre a equipa. Russell está muito longe da frente, numa das piores sextas do ano para o piloto. Valtteri Bottas conseguiu um bom oitavo posto e mostra que pode marcar pontos importantes para a Alfa Romeo, mas os homens da Alpine também parecem ter argumentos para ficar no top 10. Haas e Alpha Tauri parecem muito longe dos pontos, tal como a Williams. Os rookies (Nyck de Vries, Logan Sargeant e Oscar Piastri) optaram por uma toada mais cautelosa neste primeiro dia.

Amanhã o TL 3 está agendado para as 11:30, com a qualificação marcada para as 15h.