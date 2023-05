F1, GP do Mónaco, TL1: Carlos Sainz foi o mais rápido em sessão encurtada | AutoSport

Está concluído o primeiro Treino Livre para o GP do Mónaco e Carlos Sainz foi o homem em destaque, com o melhor tempo da sessão (1:13.372), que acabou mais cedo, com um incidente de Alex Albon a motivar bandeiras vermelhas a quatro minutos do fim.

O piloto da Scuderia andou sempre nos lugares da frente, evitando erros, ao contrário de Charles Leclerc, que mostrou velocidade, mas alguns exageros em certas partes da pista. Quem se destacou também foi Fernando Alonso, com o segundo melhor tempo, à frente de Lewis Hamilton, a usar toda a sua experiência nesta pista. Mais descontentes no final da sessão tínhamos Max Verstappen e George Russell que não conseguiram encontrar o melhor compromisso de afinação para a pista.

A sessão não começou da melhor maneira para Max Verstappen, que se queixou da sua embraiagem e da altura ao solo do seu monolugar. Nos primeiros minutos, os pneus médios ditaram os melhores tempos, com Charles Leclerc a instalar-se no topo da tabela de tempos e Carlos Sainz a ficar a mais de 0.6 segundos do seu colega de equipa. Fernando Alonso (pneus duros) estava a 0.8 seg., seguido de Max Verstappen (pneus duros), Lance Stroll (pneus duros) e Lando Norris (pneus médios). Leclerc, Sainz e Norris eram os únicos a usarem médios nesta primeira fase do treino.

Verstappen, Norris, George Russell não estavam nada contentes com as afinações dos seus monolugares e eram os que mais se queixavam.

Com 35 minutos para o fim da sessão, Logan Sargeant encontrou problemas no seu FW45 e teve de regressar às boxes a baixa velocidade. Nas primeiras voltas com pneus médios, Lewis Hamilton tirou 0.2 décimos ao primeiro tempo, que já era de Sainz, com Lando Norris a ficar perto do registo do espanhol. Verstappen (já com pneus médios, mas ainda com muitas queixas) era quarto e Leclerc era quinto.

A sessão de Nico Hulkenberg encontrou um percalço pouco depois da meia hora, com o pneu traseiro esquerdo a ceder depois de um toque com as barreiras na Nouvelle Chicane, o que obrigou a direção de corrida a mostrar as bandeiras vermelhas para proceder à limpeza da zona em questão.

🚩 RED FLAG 🚩



Hulkenberg has had a moment down at the Nouvelle Chicane



Contact with the barriers has pushed one of his tyres off the wheel rim #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/bUjwQkdL22 — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

A sessão recomeçou rapidamente e alguns minutos depois, Fernando Alonso (pneus médios) fez o melhor tempo, sendo o primeiro a entrar no segundo 13, tirando 0.128 ao tempo de Hamilton. Alonso foi destronado rapidamente com Sainz a regressar ao topo, tirando 0.06 segundos ao tempo do seu compatriota, tempo que seria melhorado pouco depois. A dez minutos do fim, o top 5 era Sainz, Alonso, Hamilton, Pérez e Verstappen, já todos com pneus médios.

A quatro minutos do fim, Alex Albon teve um encontro de primeiro grau com as barreiras da curva 1, danificando sobremaneira o seu monolugar e provocando o final prematuro da sessão.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon has crashed out of Sainte Devote. He reports he is okay over the radio



The session will not be resumed#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fauEr8qv2q — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

A Ferrari e a Aston Martin parecem ter começado bem, com os espanhóis a mostrarem que podem ser favoritos neste fim de semana. Lewis Hamilton também pareceu confortável no renovado W14, mas Russell não encontrou o mesmo conforto do seu lado e ficou apenas com o 15º tempo. Do lado da Red Bull, foi uma sessão algo discreta. Sergio Pérez fez um tempo melhor que Max Verstappen e as suspeitas de que esta pista não favorece as caraterísticas do RB19 parecem confirmar-se. A base de afinação não agrada a Verstappen e há muito trabalho pela frente. No lado da McLaren, Lando Norris começou bem e foi o melhor do segundo pelotão e, apesar de algumas queixas no equilíbrio do carro, pareceu estar confiante. Oscar Piastri usou uma toada cautelosa no seu primeiro treino no Mónaco com um F1. A Alpine ainda conseguiu um lugar no top 10, graças a Esteban Ocon, Lance Stroll ficou longe do seu colega de equipa e Alex Albon estava a ter uma boa sessão até bater contra as barreiras e mandar todos para os boxes mais cedo. Na Haas, Kevin Magnussen mostrou algum potencial, mas Nico Hulkenberg teve uma sessão para esquecer, tal como Zhou Guanyu, muito longe de Valtteri Bottas, que ficou às portas do top 10.

Ainda é cedo para tirar qualquer tipo de ilação. A pista está ainda muito verde e no TL2 teremos mais dados concretos. Mas, para já, a vantagem parece cair para a Ferrari e a Aston Martin, com Red Bull e Mercedes à espreita. O TL2 está agendado para as 16h.