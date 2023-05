F1, GP do Mónaco: Siga a corrida Aqui | AutoSport

Resumo do meio da corrida

Volta 41 – Bandeira Preta e Branca para Lance Stroll por provocar um incidente (toque com Kevin Magnussen). Top 10 é Verstappen, Alonso, Leclerc, Gasly, Russell, Ocon, Sainz, Hamilton, Tsunoda e Norris.

Volta 36 – Paragem nas boxes para Pérez. Troca de asa dianteira, num dia para esquecer. Carlos Sainz muito agastado com a estratégia da equipa.

Volta 34 – Carlos Sainz entra para colocar pneus médios, mas não conseguiu ganhar o lugar a Ocon. Verstappen não está confortável com os pneus médios. Pérez bateu contra a traseira de Magnussen e danificou a asa dianteira.

Volta 33 – Ocon entra nas boxes para colocar pneus duros, numa paragem lenta. Ocon regressa em sétimo.

Volta 32 – Mercedes chama Lewis Hamilton à boxes para colocar pneus duros. Hamilton regressa em oitavo lugar.

Volta 30 – Max Verstappen começa as dobragens e tem 10 segundos de vantagem para Alonso. O risco de chuva no final da corrida começa a aumentar.

Volta 25 – O jogo estratégico ganha mais interesse, com a degradação dos pneus a ser maior do que o esperado, o que pode apimentar a prova no final. Logan Sargeant voltou a parar, para colocar os macios. Há nuvens a aproximar-se do circuito.

Volta 20 – O top 10 é constituído por Verstappen, Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell, Tsunoda e Norris. Verstappen tem 8 segundos de vantagem para Alonso. Os pilotos com pneus médios começam a sofrer.

Volta 17 – Bandeira Preta e Branca para Sainz por ter provocado um incidente. Kevin Magnussen passou Logan Sargeant em Mirabeau, num dos melhores momentos da tarde. Sargeant perdeu lugares também para Stroll e Pérez. Valtteri Bottas também passou por Alex Albon no gancho do Hotel.

Volta 15 – Verstappen tem agora mais de 5 segundos de vantagem para Alonso, que se queixou de um possível furo, algo negado pela telemetria da equipa.

Volta 11 – Carlos Sainz falhou a travagem para a Nouvelle Chicane e danificou a asa dianteira, num toque com Esteban Ocon.

Volta 10 – Pilotos gerem o andamento e a melhor volta é de Pérez (1:16.269). Verstappen tem 3 segundos de vantagem para Fernando Alonso.

Volta 5 – Nico Hulkenberg foi penalizado com 5 segundos pela sua manobra de ultrapassagem forçada em Mirabeau.

LIGHTS OUT IN MONACO!!!!



Verstappen leads off the line and into Turn 1, Alonso tucks in behind

Volta 1 – Largada sem toques. Verstappen largou bem e manteve o primeiro lugar, com Alonso e Ocon a segurarem as posições. Nick Hulkenberg (manobra demasiado agressiva em Mirabeau) passou quatro carros logo na primeira volta, enquanto Lance Stroll perdeu quatro lugares. Hulkenberg entrou nas boxes, tal como Pérez e Zhou que colocaram pneus duros.

Max Verstappen começa com pneus médios, Fernando Alonso começa com pneus duros. Esteban Ocon começa com médios e Carlos Sainz com duros. Lewis Hamilton começa com pneus médios enquanto Charles Leclerc, Pierre Gasly e George Russell começam com os duros.

O Mónaco a ser Mónaco

Já tocou o hino do Mónaco na pista:

Drivers line up for the National Anthem



Lights out edges closer… not long to wait now!

Temperaturas

Temperatura da pista: 46ºC

Temperatura do ar: 25.6ºC

Humidade: 42%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 20%

Dados da Pista:

Primeira corrida –1950

Comprimento da pista – 3.337km

Distância de corrida – 260.286 km

Nº de voltas – 78

Volta recorde – 1:12.909 Lewis Hamilton (2021)

Probabilidade de Safety Car: 71%

Probabilidade de VSC: 54%

Probabilidade Bandeira Vermelha: 14%