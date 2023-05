F1, GP do Mónaco: Seca obriga Red Bull a improvisar solução para a sua piscina | AutoSport

É uma das imagens de marca da Red Bull no Mónaco. As imagens dos festejos da equipa austríaca em redor da piscina com o logótipo da marca de bebidas energéticas no fundo, deu-nos algumas das imagens mais marcantes da história da equipa. Este ano, a seca que vai assolando o sul da Europa impediu a equipa de encher a piscina com água.

As restrições ao uso de água que vai afetando o sul de França, levou à proibição do enchimento de piscinas, mas a Red Bull improvisou, enchendo a piscina com bolas. Se a Red Bull vencer, poderá haver mergulho também.