F1, GP do Mónaco: Sebastian Vettel no Paddock | AutoSport

Não é invulgar ver pessoas conhecidas no paddock da F1 no GP do Mónaco. Mas de entre todos os VIP, este merece uma menção especial. Sebastian Vettel foi visto no paddock. É a primeira vez que Vettel aparece no paddock da F1 desde a sua última corrida, no final da época 2022. O alemão fez questão de passar pela box da Aston Martin, para cumprimentar a sua antiga equipa.

