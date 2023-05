F1, GP do Mónaco, o Herói Esquecido: Lando Norris | AutoSport

Lando Norris foi uma das estrelas do fim de semana e por isso é o nosso “bravo do pelotão” ou “herói esquecido”. Mas temos de destacar outro nome antes de falar do britânico: Yuki Tsunoda.

O japonês mostrou a sua velocidade e colocou o seu Alpha Tauri em posições que poucos achavam possível. O carro da equipa de Faenza deu-se bem com as ruas do principado e basta ver o que fez Nyck de Vries para chegar a essa conclusão. Mas Tsunoda conseguiu entrar na Q3 na qualificação e esteve na luta pelos pontos até que começou a ter problemas de travões, que o arredaram da luta pelo top 10. Mas Tsunoda mostra agora o potencial que todos esperavam dele. Ainda não tem estrutura mental para assumir o lugar numa equipa grande (será que alguma vez terá?) mas tem uma velocidade pura inegável.

Mas Lando Norris é o nosso destaque. É verdade que errou na qualificação. Mas a velocidade que mostrou ao longo do fim de semana, com um McLaren sem argumentos para mais foi evidente. Começa a tornar-se num dos pilotos que se destaca no Mónaco e em quatro passagens pelo Principado, apenas não ficou nos pontos no primeiro ano. Para quando um carro digno do talento de Norris?