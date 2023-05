F1, GP do Mónaco: O fim da maldição para Charles Leclerc? | AutoSport

Charles Leclerc não está a ter uma época fácil em 2023 e o número de incidentes em que já esteve envolvido começa a ser alvo de escrutínio. E o piloto corre este fim de semana em casa, numa pista onde nunca teve muito sucesso na F1.

Já são quatro incidentes a marcar um arranque de época complicado para Leclerc que desde cedo viu que as hipóteses de chegar ao título eram diminutas. O piloto da Ferrari admitiu recentemente que os erros são normais quando se anda no limite:

“Concentro-me inteiramente na velocidade e em explorar os limites do carro de corrida, os erros são normais”, disse à Speedweek. “Claro que há pressão, especialmente quando se faz parte da Ferrari, e com o mais pequeno erro, as pessoas ficam desapontadas connosco”.

No Mónaco, o historial do piloto não é famoso. É certo que só tem três corridas no principado e os dados estatísticos são, por isso, fracos. Mas em três corridas, dois abandonos e um quarto lugar que podia ter sido uma vitória. Não estaremos muito longe da verdade se dissermos que a sorte não acompanha Leclerc no Mónaco. Será que o cenário muda este ano? Conseguirá Leclerc evitar os erros? Conseguirá subir ao pódio ou até vencer? Olhando para as últimas corridas, esse cenário parece improvável, mas talvez a maldição do Mónaco termine este ano para Leclerc.