F1, GP do Mónaco: Notas AutoSport | AutoSport

Foi uma corrida do Mónaco animada, talvez até uma das melhores corridas do ano até agora, algo que nem sempre se pode dizer das provas monegascas. A beleza de ver os carros a passarem a centímetros das barreiras, essa, dificilmente será ultrapassada. Destacar que não houve um Safety Car, apesar das condições difíceis e do desafio constante. Só isso, mostra a qualidade do pelotão atual. Mas é tempo de dar as notas aos protagonistas da corrida de ontem:

Max Verstappen: 10

Brilhante. Não há muito mais a dizer. Arriscou quando tinha de arriscar e deu-se bem com isso, geriu a corrida com mestria e manteve-se sempre longe dos erros.



Fernando Alonso: 9

Não deu para a vitória. Quem sabe, sem aquela troca de pneus extra, se Alonso podia ter desafiado Verstappen. Mas tudo o que o espanhol fez, fez bem, com qualidade, talento e muita experiência. A vitória 33 ainda não chegou, mas está mais perto.



Esteban Ocon: 10

O milagre segundo Ocon. Ninguém apostaria na Alpine no pódio, mas Ocon conseguiu-o, muito graças à sua volta canhão na qualificação. Ocon já teve corridas para esquecer, em que parecia mais um. No Mónaco voltou a lembrar os tempos em que era uma das promessas mais entusiasmantes da F1.



Lewis Hamilton: 9

Lewis Hamilton fez quase tudo bem. Tirando o erro no TL3, foi sempre dos mais rápidos e mais regulares. Esteve logo muito à vontade com o carro e conseguiu tirar partido disso. Tirou o máximo do W14 e mais não se pode pedir.



George Russell: 6

Não foi uma das melhores corridas de Russell. Muitos erros e um pedido pouco lógico de passar Hamilton para se proteger de Leclerc. Russell é habitualmente muito inteligente em pista, mas no principado pareceu algo perdido.



Charles Leclerc: 7

Mais um típico fim de semana do Mónaco para Charles Leclerc. Até foi dos mais rápidos, mas a distração na qualificação (atrapalhou a volta de Lando Norris) custou três posições e a possibilidade de tentar o pódio. Podia ter sido um fim de semana bem melhor.



Pierre Gasly: 7

Foi um fim de semana positivo para Pierre Gasly, apenas ofuscado pela assombrosa prestação do seu colega de equipa. O carro dava para mais e Ocon provou-o, mas Gasly não esteve mal durante o fim de semana.



Carlos Sainz: 6

Será que o acidente lhe retirou confiança? Houve um Sainz antes do acidente no TL2 e um Sainz depois. A confiança e a velocidade que demonstrou nas primeiras voltas ao traçado esfumaram-se. Na corrida cometeu um par de erros comprometedores e não foi ajudado pela equipa, com uma estratégia algo conservadora. Um fim de semana cinzento.



Lando Norris: 8

Lando Norris foi rápido, mostrou que gosta do Mónaco e que tem talento para andar bem mais acima na tabela. Boa prestação do piloto e nem o erro na qualificação lhe tirou a confiança. Um dos melhores do fim de semana



Oscar Piastri: 8

Abordagem inteligente ao fim de semana. Acumulou voltas nos treinos, sem se destacar e quando teve de mostrar mais, não falhou à chamada. Passagem à Q3 e presença nos pontos na sua primeira visita ao Mónaco como piloto de F1. Mais do que a prestação, fica na retina a postura e a inteligência.

Valtteri Bottas: 6

Nyck de Vries: 6

Zhou Gunayu: 6

Alex Albon: 5

Yuki Tsunoda: 7

Sergio Pérez: 3

Nico Hulkenberg: 4

Logan Sargeant: 4

Kevin Magnussen: 5

Lance Stroll: 3