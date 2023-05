F1, GP do Mónaco: Max Verstappen preocupado com Ferrari e Aston Martin | AutoSport

O dia não começou da melhor maneira para Max Verstappen, com muitas dificuldades no TL1. O carro estava longe do equilíbrio ideal e a prestação em pista deixou isso bem claro. No TL2, as coisas melhoraram, mas, ainda assim, o piloto da Red Bull está preocupado com a Ferrari e a Aston Martin.

Verstappen diz que os Ferrari são melhores a enfrentar os corretores da pista e que mesmo a Aston Martin está muito perto e que será preciso trabalho durante a noite para ficarem à frente da concorrência:

“O segundo treino livre foi muito melhor do que o primeiro. O carro estava muito mais competitivo”, disse Verstappen via Verstappen.com. “Comparado com a Ferrari, ainda estamos um pouco aquém em termos de como o carro se comporta nos corretores. É algo em que precisamos trabalhar para amanhã, porque eles estão muito próximos. Os Aston Martins também estão próximos, precisamos de algo mais para ficarmos à frente deles. O carro estava melhor, por isso forçamos mais e aproximámo-nos das barreiras. No geral, foi um início difícil, mas um bom final.”