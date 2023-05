F1, GP do Mónaco: Max Verstappen está imparável | AutoSport

Quem consegue parar Max Verstappen? Ninguém. A este ritmo, as contas do título vão ficar resolvidas muito cedo. Numa pista onde a Red Bull, em teoria, teria mais dificuldade, Verstappen fez a pole com um terceiro setor magistral e na corrida, geriu os pneus médios como ninguém.

Com isso anulou a possível vantagem de Fernando Alonso, que começou com duros (a estratégia que parecia ganhar força ao longo da corrida). Verstappen conseguiu anular essa vantagem, sobreviveu a duas voltas com pista molhada e pneus slicks, conseguiu uma vantagem colossal até ao fim da prova e triunfou pela segunda vez nas ruas do principado.

A Red Bull optou de forma correta pelos pneus intermédios, no momento certo e Verstappen conseguiu mais uma vitória sem espinhas. Verstappen sobreviveu a carros teoricamente mais fortes (o que não se materializou), sobreviveu à meteorologia, não cometeu um erro e deu um passo importante para a luta pelo título.

Sergio Pérez, com um fim de semana para esquecer, terá perdido o comboio do campeonato e a equipa tem agora “justificação” para apostar completamente em Verstappen para assegurar o campeonato o mais rapidamente possível. Verstappen está em grande forma, parece ser imbatível e o que fez hoje no Mónaco mostra que está um furo acima de todos.