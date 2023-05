F1, GP do Mónaco: Max Verstappen consegue a primeira pole no principado, Alonso ficou a 0.084 seg. | AutoSport

Estivemos muito perto da surpresa, mas Max Verstappen mostrou porque é o melhor piloto da atualidade. Foi uma qualificação frenética, com muitas surpresas e muita indefinição. A melhor qualificação do ano. Foi servida à moda do Mónaco e no final, o lugar mais desejado foi para Verstappen. O piloto da Red Bull terminou a Q1 e a Q2 na frente do pelotão e era o grande favorito para a pole, mas na sua primeira volta na Q3 ficou algo afastado do primeiro lugar, com Fernando Alonso a mostrar-se e a fazer o melhor registo, seguido de perto por Carlos Sainz e Charles Leclerc. Na segunda tentativa, Verstappen regressou ao primeiro lugar, com pneus usados e ficava tudo por decidir nas derradeiras voltas. Esteban Ocon juntou-se à festa e fez a pole provisória, deixando todos de queixo caído, mas ainda faltavam as últimas voltas. Leclerc ainda passou pelo primeiro lugar, mas foi Alonso que fez o melhor tempo e parecia que o espanhol ia festejar a pole. Mas Verstappen voltou a fazer magia e mesmo tocando nas barreiras, fez a pole. Que qualificação!

Esteban Ocon acabou por ficar com o quarto lugar, com uma excelente volta na Q3 e Carlos Sainz fechou o top 5. Lewis Hamilton ficou com o sexto tempo, mesmo com dificuldades no seu monolugar, à frente de Pierre Gasly e George Russell. Yuki Tsunida e Lando Norris ficaram com o nono e décimo lugar, respetivamente.

O filme da qualificação

Q1

A qualificação iniciou-se com 24.4º C de temperatura no ar e quase 49º C de temperatura em pista, com céu limpo e com a chuva muito longe. As previsões do início da semana não se materializaram e tivemos até agora uma pista seca, como seria para a qualificação mais importante do ano.

Depois de três sessões de treinos em que a Red Bull se superiorizou face à concorrência, tínhamos finalmente a sessão de qualificação mais exigente do ano. Red Bull parecia ser a mais forte, mas Ferrari e Aston Martin apresentavam argumentos para conseguir um lugar no tão desejado primeiro lugar da grelha. Mercedes, Alpine, Valtteri Bottas e Lando Norris eram os principais candidatos a um lugar na Q3, onde os dez mais rápidos tentariam encontrar a melhor posição para a largada do GP de amanhã.

Os Williams, Alpha Tauri, Alpine e Alfa Romeo foram os primeiros a ir para a pista, seguidos da McLaren, com os favoritos a saírem pouco depois. A pista encheu-se de carros num ápice. Max Verstappen tratou de entrar no segundo 13 na sua primeira volta, tal como Sergio Pérez, numa altura em que o segundo 14 ainda era o “preferido”. Os Aston Martin fizeram tempos muito parecidos aos dos Red Bull e pareciam estar em forma para tentar a surpresa. Lando Norris e Oscar Piastri instalaram-se nos primeiros lugares pouco depois, no momento em que Sergio Pérez falhou a entrada em Saint Devote, acabando com a sua qualificação nesse impacto contra as proteções. Um impacto violento e que certamente dará muito trabalho aos mecânicos. A sessão foi interrompida, com as bandeiras vermelhas a serem mostradas, enquanto o carro #11 era removido da pista.

Nesta fase, Lewis Hamilton, Nyck de Vries, Logan Sargeant, Carlos Sainz e Alex Albon estavam na zona de eliminação. Faltavam 11 minutos para o fim da Q1.

Como esperado, os pneus apenas davam o máximo de performance na primeira volta lançada, perdendo aderência rapidamente. Uma segunda volta lançada com o mesmo jogo de pneus tornava-se numa aposta arriscada.

A sessão recomeçou alguns minutos depois, com todos os carros a regressarem à pista. Max Verstappen fez questão de voltar ao topo, seguido de George Russell e Alex Albon, com Valtteri Bottas e Lando Norris no top 5. Os tempos iam caindo a um ritmo furioso, até que Fernando Alonso foi o primeiro a entrar no segundo 12, instalando-se na frente do pelotão. Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Charles Leclerc estavam abaixo do décimo lugar. Leclerc tratou de corrigir isso e a quatro minutos do fim, entrou no top 3. Nesta fase, na zona de eliminação tínhamos Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Pérez e os dois Haas.

Yuki Tsunoda tratou de se colocar no primeiro lugar da tabela, com Lando Norris a subir para terceiro. Verstappen tratou de recuperar o primeiro lugar com o tempo de 1:12.386. Mas o interesse estava em Sainz e Hamilton, que tentava sair da zona de eliminação, o que foi conseguido in extremis. Seguiam-se Tsunoda, Alex Albon, Carlos Sainz e Lance Stroll. A pista continuava a evoluir a cada volta.

Eliminados na Q1 ficaram Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Zhou Guanyu e Sergio Pérez.

Q2

O arranque da Q2 deu-se assim que a luz verde se mostrou no final da via das boxes, com Max Verstappen a ser dos primeiros a sair. Ninguém quis esperar muito tempo nas boxes. Na primeira volta, Verstappen conseguiu fazer 1:12.038, com Fernando Alonso a aproximar-se do tempo do piloto da Red Bull, com Pierre Gasly a colocar-se em segundo lugar e Esteban Ocon em quarto. Fernando Alonso, já com quatro voltas nos seus pneus, ficou a 0.069 seg. do tempo de Verstappen com pneus novos, o que era um sinal interessante para o resto da qualificação. A meio da Q2, tínhamos Verstappen, Alonso, Gasly, Ocon, Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton e Valtteri Bottas. Na zona de eliminação tínhamos Russell, Albon, Stroll, De Vries e Tsunoda.

Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 11, afastando-se de Alonso. George Russell entrou no top 3 pouco depois, enquanto Lewis Hamilton era apenas décimo. Se nos treinos, Hamilton parecia mais à vontade, na qualificação era Russell a destacar-se, enquanto Hamilton se queixava de um problema na sua suspensão. Charles Leclerc aproximou-se do tempo de Verstappen, mas estava ainda a 0.2 segundos do tempo do neerlandês.

A dois minutos do fim, Lando Norris bateu contra as proteções da pista a Nouvelle Chicane, o que danificou a sua direção, sendo o fim da sessão para o piloto da McLaren, que conseguiu regressar às boxes.

O fim da sessão chegou pouco depois e foram eliminados Oscar Piastri, de Vries, Albon, Stroll e Bottas. Passaram à Q3 Verstappen (1:11.908), Leclerc, Alonso, Russell, Hamilton, Gasly, Sainz, Ocon, Tsunoda e Norris, com os mecânicos da McLaren a tentarem a reparação a tempo da Q3.

Q3

Verstappen foi o primeiro a fazer uma volta lançada na Q3 e na primeira tentativa foi mais lento do que tinha sido na Q2. Foi Fernando Alonso que se colocou no primeiro lugar, com o tempo de 1.11.706, ficando à frente de Carlos Sainz (+0.030 seg.) e Charles Leclerc (+0.053seg.). Verstappen tinha de recuperar e na sua segunda tentativa com pneus usados conseguiu o primeiro lugar, para ser destronado logo a seguir por Esteban Ocon. Leclerc tratou de se colocar no primeiro, mas foi destronado por Alonso, que parecia ter uma mão na pole. Faltava ainda a volta final de Verstappen. Parecia que o #1 da Red Bull não ia conseguir a pole olhando para o tempo dos primeiros dois setores, mas conseguiu um último setor estrondoso e mesmo tocando nas barreiras no final, conseguiu a pole para a corrida de amanhã. Acabou em apoteose esta espetacular sessão de qualificação. Verstappen voltou a ser o mais forte, mas teve de suar muito para o conseguir.