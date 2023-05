F1, GP do Mónaco: Lewis Hamilton multado | AutoSport

Não está a ser um sábado muito positivo até agora para Lewis Hamilton. Não evitou um acidente no final do TL3, em que danificou o seu W14 e mais ainda a sua confiança para a qualificação que terá lugar `sa 15h. Para piorar foi multado por exceder o limite de velocidade na via da boxes.

Não é o primeiro piloto a ser apanhado em excesso de velocidade neste fim de semana.

Hamilton não foi o único piloto penalizado por excesso de velocidade, uma vez que Zhou Guanyu foi apanhado a exceder o limite quatro vezes, recebendo 800 euros de multa, enquanto Logan Sargeant infringiu o limite duas vezes, valendo à equipa uma multa de 300 euros. 60km/h, o limite imposto na estreita via das boxes do Mónaco. Hamilton foi apanhado a 65.6 km/h, valendo uma multa de 600€. George Russell foi multado ontem em 100 euros por exceder o limite em 0,2 km/h.

Foto: Philippe Nanchino