F1, GP do Mónaco: Lewis Hamilton aprovou as atualizações ao W14 da Mercedes | AutoSport

A Mercedes pareceu dar um passo em frente. Apesar de não ser a melhor pista para avaliar os ganhos, parece que o pacote de atualizações implementado neste fim de semana permitiu uma evolução positiva do W14. Lewis Hamilton gostou do que sentiu.

O fim da era do “zeropod” ou do carro sem pontões (ou flancos) é oficial. o W14 foi para a pista com uma aerodinâmica repensada e as primeiras sensações foram boas. Pelo menos, Lewis Hamilton pareceu agradado:

“De um modo geral, tive um dia fantástico, gostei muito de pilotar hoje. Quero agradecer muito a todos na fábrica, porque construir, conceber e desenvolver um carro não é fácil e toda a gente dedicou tanto tempo, tantas horas de trabalho árduo. Estou contente por termos conseguido manter o carro em pista para eles e penso que obtivemos muitos dados. Não é o local ideal para testar uma atualização, mas as sensações eram boas. Obviamente, foi uma pena não estarmos mais perto da frente no final da sessão, mas sentimos definitivamente as melhorias e só temos de continuar a trabalhar para ver se conseguimos extrair mais energia do carro.”