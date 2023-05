F1, GP do Mónaco, Lando Norris: “Maximizámos o que tínhamos até eu f**** tudo na qualificação” | AutoSport

Lando Norris estava a ser uma das estrelas do fim de semana até a Q2, onde cometeu um erro que comprometeu o resto da qualificação. A equipa conseguiu ainda o milagre de reparar o carro em 15 minutos, depois da suspensão dianteira ter sofrido com o impacto com as proteções. Lando Norris acabou por ficar com o 10º lugar, depois ter sido atrapalhado por Charles Leclerc (que acabou por ser penalizado).

Norris afastou a culpa de Leclerc e assumiu a sua responsabilidade por não ter conseguido melhor:

“Senti-me muito confortável desde o TL1 e penso que alguns pilotos demoram um pouco mais a ganhar velocidade. Penso que fizemos um bom trabalho durante todo o fim-de-semana, a equipa fez um bom trabalho. Acho que maximizámos o que tínhamos até eu f**** tudo na qualificação.”

“Os rapazes fizeram um bom trabalho, por isso agradeci muito quando voltei”, disse ele. “Fiquei surpreendido por a frente direita se ter aguentado, os danos foram apenas na frente esquerda. Mas também bati no muro com muita força em Tabac. Perguntei-lhes se estava tudo bem com a frente direita e eles disseram que sim. Acho que estava um pouco nervoso. É difícil voltar a sair diretamente e confiar que está tudo bem. Não teria mudado muito. Não creio que tivéssemos tido um resultado especial hoje, não creio que tivéssemos conseguido tirar um 5º ou 6º do saco. O 8º era o mais provável. Quer fosse possível na última volta com o tráfego ou na volta anterior sem um pequeno erro, era possível. Com Charles, o incidente, é sempre difícil por aqui, acho que estragou a minha volta”, disse ele. “Acho que ele fez o que podia. Mas quando você ouve o rádio da equipa, eles estavam apenas a falar sobre a volta de Verstappen, dando-lhe atualizações ao vivo em vez de se concentrar em quem está atrás dele, o que eu realmente não entendo, mas é o que é. “