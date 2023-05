F1, GP do Mónaco, Helmut Marko: “Erro de Sergio Pérez foi estúpido” | AutoSport

Helmut Marko resumiu de forma breve o erro de Sergio Pérez. O piloto mexicano cometeu um erro na curva um logo na Q1 e ficou de fora da qualificação, sendo ele um dos favoritos. Helmut Marko não poupou nas palavras quanto foi desafiado a comentar o incidente.

“Se tens um carro como aquele, não devias ficar de fora na Q1”, disse Marko à Sky Deutschland. “Foi um erro estúpido da parte dele. Talvez ele estivesse a pensar demasiado no campeonato.”

Se estava a pensar demasiado no campeonato, pode ter hipotecado definitivamente as suas hipóteses. É verdade que ainda há muito campeonato pela frente, mas Verstappen parece imparável e Pérez com este deslize terá perdido confiança e a equipa irá virar-se (ainda mais) para Verstappen. Foi um erro que terá custado muito mais do que uma pole.